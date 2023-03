Trump:"Sono l'unico in grado di evitare la terza guerra mondiale" (Di domenica 5 marzo 2023) "Io Sono qui oggi l'unico candidato che può fare questa promessa:eviterò e molto facilmente la terza guerra mondiale" Così Donald Trump ha galvanizzato la platea repubblicana del Cpac, la convention dei conservatori in corso al National Harbor, nell'area di Washington Dc, promettendo oltre la fine della guerra, anche il blocco a tutto l'import dalla Cina, altri 300 km di muro anti-migranti, il licenziamento di tutti i burocrati,molto facilmente. Trump ha incalzato l'auditorio premendo sulla paura: "Potrebbe essercila terza guerra mondiale, ci siamo quasi se non accade in fretta, ci sarà la terza guerra mondiale.E già prima di tornare ... Leggi su lastampa (Di domenica 5 marzo 2023) "Ioqui oggi l'candidato che può fare questa promessa:eviterò e molto facilmente la" Così Donaldha galvanizzato la platea repubblicana del Cpac, la convention dei conservatori in corso al National Harbor, nell'area di Washington Dc, promettendo oltre la fine della, anche il blocco a tutto l'import dalla Cina, altri 300 km di muro anti-migranti, il licenziamento di tutti i burocrati,molto facilmente.ha incalzato l'auditorio premendo sulla paura: "Potrebbe essercila, ci siamo quasi se non accade in fretta, ci sarà la.E già prima di tornare ...

