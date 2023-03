Trump si ricandida: “Se vinco contro Biden e i comunisti parlo subito a Putin e la guerra finisce” (Di domenica 5 marzo 2023) In un discorso infuocato di quasi due ore, Donald Trump rilancia la sua terza campagna presidenziale in vista delle elezioni del 2024 ripartendo dai temi del 2016, sottolineando che la minaccia alla democrazia americana è tutt’altro che finita. “Cacceremo Joe Biden dalla Casa Bianca, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato“, ha detto parlando a conclusione della Cpac, la convention repubblicana a Washington. “Siamo un Paese in declino, ma non saremo mai un Paese socialista”. “Se mi rimettete alla Casa Bianca, saremo una nazione libera. Il loro regno sarà finito”, dice Trump. “Non siamo più un paese libero. Non abbiamo una stampa libera. Non abbiamo niente di libero”, incalza. Trump, Putin e la promessa di far finire la guerra in Ucraina L’ex presidente, in abito scuro, camicia ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 5 marzo 2023) In un discorso infuocato di quasi due ore, Donaldrilancia la sua terza campagna presidenziale in vista delle elezioni del 2024 ripartendo dai temi del 2016, sottolineando che la minaccia alla democrazia americana è tutt’altro che finita. “Cacceremo Joedalla Casa Bianca, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato“, ha detto parlando a conclusione della Cpac, la convention repubblicana a Washington. “Siamo un Paese in declino, ma non saremo mai un Paese socialista”. “Se mi rimettete alla Casa Bianca, saremo una nazione libera. Il loro regno sarà finito”, dice. “Non siamo più un paese libero. Non abbiamo una stampa libera. Non abbiamo niente di libero”, incalza.e la promessa di far finire lain Ucraina L’ex presidente, in abito scuro, camicia ...

