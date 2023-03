(Di domenica 5 marzo 2023) Un discorso dache fa capire in anticipo la pericolosa deriva alla quale si andrebbe incontro in caso di ritorno di, l'uomo che cavalcando fake news ha sobillato i suoi sostenitori a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tabarro63 : RT @globalistIT: - globalistIT : - garboglino : @LeonardoPanetta Compresi i suprematisti bianchi che votano per i vostri omologhi Repubblicani del 'golpista' Trump… - littlemixftlodo : RT @DildoBaggjns: Mi sapete ricordare chi si è schierato negli ultimi anni con Trump golpista , Bolsonaro Golpista, Putin invasore dell Ucr… - deca_hemmyblack : RT @DildoBaggjns: Mi sapete ricordare chi si è schierato negli ultimi anni con Trump golpista , Bolsonaro Golpista, Putin invasore dell Ucr… -

Un discorso dache fa capire in anticipo la pericolosa deriva alla quale si andrebbe incontro in caso di ritorno di, l'uomo che cavalcando fake news ha sobillato i suoi sostenitori a dare l'assalto al ......ebreo americano Sheldon Adelso Adelson sarebbe "il marionettista che tira i fili di Donald, ... Juan Guaidó, che ha a più riprese definito come unfinanziato da Occidente per fare tabula ...Un, amico dei razzisti e nemico dell'umanità. "Ora sono più arrabbiato e più impegnato di quanto non lo sia mai stato": lo ha detto l'ex presidente Usa, Donald, parlando al meeting ...

Trump il golpista: “Salverò il paese dai comunisti e dai drogati” Globalist.it

Donald Trump, nel discorso di chiusura della convention dei conservatori, ha attaccato l'attuale presidente americano e promesso un'America sostanzialmente fascista ...