Trump corre per Usa 2024 | ' Eviterò la terza guerra mondiale'

(Di domenica 5 marzo 2023) Un piano in 4 anni per eliminare tutte le importazioni dalla Cina e rendere gli Usa totalmente indipendenti dal Dragone: è una delle proposte avanzate dall'ex presidente americano e candidato ...

Attacchi agli avversari Nel suo discorso, ha attaccato l'amministrazione Biden: "E' quella più corrotta, Joe e il figlio Hunter sono criminali e non è successo niente perche' i democratici ...

Ha parlato di "battaglia finale" e ha promesso di "finire il lavoro", avvertendo i repubblicani che tra l'America e il baratro c'è solo lui, "unico candidato" in grado di "evitare la Terza guerra mond ...Alla convention Cpac, con le nuove star della destra (ma senza DeSantis). Bannon: volete morire per l’Ucraina La platea: «Nooo». Nikki Haley inseguita dai trumpiani fino all’ascensore ...