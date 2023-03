“Troppa tensione, ho dovuto rincuorare i miei”, Semplici protettivo dopo Spezia-Verona (Di domenica 5 marzo 2023) La gara di oggi era delicatissima, questo Leonardo Semplici, mister dello Spezia, lo sa benissimo. Portare a casa i 3 punti in una sfida salvezza non è mai facile, a maggior ragione quando di fronte ti trovi una squadra rognosa e ostica come l’Hellas Verona di Zaffaroni. Le gambe hanno tremato: sia tra le fila degli spezzini, sia tra i veronesi; le occasioni sprecate durante i 90 e più minuti ne sono la dimostrazione. Tra tutte, quella di Kallon al 68esimo, che per un attimo ha illuso i tifosi scaligeri. In campo aperto, solo a tu per tu con Dragowski, si è fatto ipnotizzare dal portiere polacco sparandogli la palla addosso. Semplici protettivo: “Ho dovuto rincuorare i miei giocatori” Appena 5 minuti più tardi il bomber Nzola, bravo e sfortunato, si è ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) La gara di oggi era delicatissima, questo Leonardo, mister dello, lo sa benissimo. Portare a casa i 3 punti in una sfida salvezza non è mai facile, a maggior ragione quando di fronte ti trovi una squadra rognosa e ostica come l’Hellasdi Zaffaroni. Le gambe hanno tremato: sia tra le fila degli spezzini, sia tra i veronesi; le occasioni sprecate durante i 90 e più minuti ne sono la dimostrazione. Tra tutte, quella di Kallon al 68esimo, che per un attimo ha illuso i tifosi scaligeri. In campo aperto, solo a tu per tu con Dragowski, si è fatto ipnotizzare dal portiere polacco sparandogli la palla addosso.: “Hogiocatori” Appena 5 minuti più tardi il bomber Nzola, bravo e sfortunato, si è ...

