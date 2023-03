Troppa Fiorentina, il Milan crolla al Franchi: la testa era già al Tottenham? (Di domenica 5 marzo 2023) Una super Fiorentina interrompe la serie di quattro vittorie di fila del Milan e per la prima volta in questo campionato riesce a battere una squadra che la precede in classifica. Il 2-1 del Franchi, nel ricordo di Davide Astori, porta la firma di Nico Gonzalez su rigore e di Jovic per la viola. Inutile la rete di Theo Hernandez per il Milan. Un successo meritato per la squadra di Italiano, che ha giocato con rabbia, determinazione e voglia di vincere dal primo all'ultimo minuto capitalizzando le occasioni create. Milan che invece è apparso, soprattutto in avvio, forse già con la testa al ritorno di Champions League con il Tottenham. Il ko interno del Napoli non è bastato a dare ai rossoneri la scossa giusta per giocare al Franchi con ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Una superinterrompe la serie di quattro vittorie di fila dele per la prima volta in questo campionato riesce a battere una squadra che la precede in classifica. Il 2-1 del, nel ricordo di Davide Astori, porta la firma di Nico Gonzalez su rigore e di Jovic per la viola. Inutile la rete di Theo Hernandez per il. Un successo meritato per la squadra di Italiano, che ha giocato con rabbia, determinazione e voglia di vincere dal primo all'ultimo minuto capitalizzando le occasioni create.che invece è apparso, soprattutto in avvio, forse già con laal ritorno di Champions League con il. Il ko interno del Napoli non è bastato a dare ai rossoneri la scossa giusta per giocare alcon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessiaminu : RT @Stam1899: Oggi la Fiorentina ci ha lasciato più volte degli spazi in attacco, ne abbiamo sfruttato uno al 95', in tutti gli altri casi… - Stam1899 : Oggi la Fiorentina ci ha lasciato più volte degli spazi in attacco, ne abbiamo sfruttato uno al 95', in tutti gli a… - Smile_Giulia23 : RT @CalcioPillole: Fiorentina-Milan 2-1, la cronaca: troppa Viola per il Diavolo. Rossoneri KO al Franchi. #FiorentinaMilan. - CalcioPillole : Fiorentina-Milan 2-1, la cronaca: troppa Viola per il Diavolo. Rossoneri KO al Franchi. #FiorentinaMilan. - ayyoub_jean : @bergomifabio Sono d accordo. Spalletti è uno dei migliori in assoluto in Europa ma il Napoli sta andando oltre i l… -