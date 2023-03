Treviso incidente, auto contro un albero: morte Barbara Brotto e Eralda Spahllari, avevano 17 e 19 anni, gravi altri due giovani (Di domenica 5 marzo 2023) Due ragazze, una minorenne, sono morte e due giovani uomini sono rimasti feriti a Gorgo al Monticano (Treviso) a causa dello schianto dell'auto su cui viaggiavano contro un platano. Le vittime si... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 5 marzo 2023) Due ragazze, una minorenne, sonoe dueuomini sono rimasti feriti a Gorgo al Monticano () a causa dello schianto dell'su cui viaggiavanoun platano. Le vittime si...

