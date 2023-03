Treviso | auto si schianta contro un platano | morte due ragazze di 17 e 19 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 marzo 2023) Duedi 17 e 19sonoin un tragico incidente avvenuto nella notte di sabato 4 marzo a Motta di Livenza. La Bmw 420 sulla quale erano a bordo è uscita di strada e si ètaun. Feriti sia il conducente dell’che un altro ragazzo. Siamo in provincia di: all’arrivo del personale medico del Suem 118 e dell’elisoccorso, nulla è stato possibile fare per soccorrere le due, già decedute. I Vigili del fuoco hanno utilizzato divaricatori, cesoie e martinetti idraulici per estrarre dal veicolo, ridotto in un ammasso di lamiere, i due uomini che sono stati stabilizzati sul posto e portati negli ospedali di Mestre e di, in gravi condizioni. Ancora da accertare le ...