Treviso, ancora sangue sulle strade, auto si schianta contro un albero: morte due ragazze di 17 e 19 anni (Di domenica 5 marzo 2023) Una ennesima strage della strada ha insanguinato anche questo weekend. Nella notte, Motta di Livenza (Treviso), due ragazze, Eralda Spahllari, 19 anni, e Barbara Brotto, 17, sono morte e due giovani sono rimasti feriti a causa dello schianto dell'auto su cui viaggiavano contro un platano. Tra le possibili cause dell'incidente l'alta velocità e forse un tentato sorpasso che avrebbe provocato una prima collisione con la macchina che precedeva la Bmw distrutta nell'impatto mortale. Treviso, auto contro un albero: muoiono due ragazze di 19 e 17 anni Una serata tra amici, poi l'epilogo tragico che ha lasciato sull'asfalto due giovani vite. E ora, quattro giovani, che dovevano trascorrere ...

