Trentino, uomo aggredito da un orso (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – Un uomo è stato aggredito da un orso in Trentino Alto Adige, mentre passeggiava con il cane su un sentiero a duemila metri di altezza, in val di Rabbi vicino alla val di Sole. L'uomo, un 40enne, è rimasto ferito a un braccio e alla testa ma non è grave. E' riuscito a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cles. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

