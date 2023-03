Trentino, orso aggredisce e ferisce un escursionista in Val di Sole (Di domenica 5 marzo 2023) Questa mattina un escursionista, mentre stava passeggiando in un sentiero con il suo cane in Val di Sole in Trentino, è stato aggredito da un orso. L'uomo stava camminando quando l'animale gli si è parato davanti e l'ha aggredito, al momento l'escursionista si trova ricoverato in ospedale. La Provincia Autonoma di Trento ha fatto sapere che riferirà a breve ulteriori notizie. Leggi su tg24.sky (Di domenica 5 marzo 2023) Questa mattina un, mentre stava passeggiando in un sentiero con il suo cane in Val diin, è stato aggredito da un. L'uomo stava camminando quando l'animale gli si è parato davanti e l'ha aggredito, al momento l'si trova ricoverato in ospedale. La Provincia Autonoma di Trento ha fatto sapere che riferirà a breve ulteriori notizie.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Trentino, escursionista aggredito da un orso - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: In Val di Rabbi un orso ha aggredito un uomo di 39 anni. Ecco la cronistoria delle precedenti aggressioni #ioseguotgr h… - TgrRaiTrentino : In Val di Rabbi un orso ha aggredito un uomo di 39 anni. Ecco la cronistoria delle precedenti aggressioni… - roberiez : = Orso aggredisce e ferisce escursionista in Trentino = - DomaniGiornale : Un escursionista stava camminando lungo un sentiero della val di Sole con il suo cane. Ora è ricoverato in ospedale -