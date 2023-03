(Di domenica 5 marzo 2023) Unhae ferito unche stava passeggiando con il suo cane. Il fatto è accaduto nella mattinata di oggi, domenica 5 marzo 2023, in Val di Sole in. L’uomo, Alessandro Cicolini, 38 anni, fratello del sindaco di Rabbi, stava percorrendo un sentiero quando si è trovato difronte l’animale che poco dopo l’ha attaccato ferendolo. Una volta soccè stato portato in ospedale per essere operato al braccio. Il corpo forestale ha avviato i primi accertamenti. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e l’assessore all’agricoltura e foreste, Giulia Zanotelli, stanno seguendo gli approfondimenti legati al caso di aggressione ad un uomo da parte di unquesta mattina. “Ho segnalato la gravità di questo ennesimo episodio al ministro ...

Si è ritrovato faccia a faccia con un orso mentre era in compagnia del suo cane lungo un sentiero della Val di Sole , in. L'animale, come ha raccontato il fratello, lo ha morso alla testa e al braccio , costringendolo a ricorrere alle cure dell' ospedale di Cles dove sarà operato per le ferite riportate. L'...TRENTO. Un orso ha aggredito e ferito unche stava passeggiando con il suo cane. È accaduto questa mattina in Val di Sole, in. L'uomo stava percorrendo un sentiero quando si è trovato di fronte l'animale, che lo ha ...Il fatto è stato denunciato in Val di Rabbi. La dinamica dei fatti è ancora da ...

Trentino, escursionista aggredito da un orso: “Morso alla testa e al braccio”. Sarà operato Il Fatto Quotidiano

Alessandro Cicolini, 39 anni, è stato attaccato da un orso in Val di Rabbi: l'uomo ha riportato ferite alle braccia e alla testa ma non è in ...