Trentino | escursionista aggredito da un orso | “Morso alla testa e al braccio” Sarà operato

(Di domenica 5 marzo 2023) Si è ritrovato faccia a faccia con unmentre era in compagnia del suo cane lungo un sentiero della Val di Sole, in. L’animale, come ha raccontato il fratello, lo ha me al, costringendolo a ricorrere alle cure dell’ospedale di Cles doveper le ferite riportate. L’uomo rimasto vittima dell’incontro con l’animale selvatico si chiama Alessandro Cicolini, 38enne fratello del sindaco di Rabbi Lorenzo Cicolini. E proprio il primo cittadino ha raccontato al Corriere della Sera gli attimi di paura vissuti dal fratello che lo ha chiamato appena l’si è allontanato: “Quando ho risposto, mi ha chiesto se lo potevo venire a prendere. “Sono statoda un ...

TRENTO. Un orso ha aggredito e ferito un escursionista che stava passeggiando con il suo cane. È accaduto questa mattina in Val di Sole, in Trentino. L'uomo stava percorrendo un sentiero quando si è trovato di fronte l'animale, che lo ha aggredito. Il fatto è stato denunciato in Val di Rabbi.

L'uomo passeggiava su un sentiero con il suo cane quando si è trovato di fronte l'animale. E' stato portato in ospedale. Fugatti chiama il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin