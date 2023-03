Trentino | escursionista aggredito da un orso | ferito al braccio e alla testa Il governatore Fugatti | «Episodio grave | ho interessato il governo»

(Di domenica 5 marzo 2023) Unhaunche stava passeggiando con il suo cane in Val di Sole, nella provincia autonoma di Trento. L’uomo, Alessandro Cicolini, 39 anni, fratello del sindaco di Rabbi, Lorenzo Cicolini, stava percorrendo un sentiero quando si è trovato faccia a faccia con l’animale. «Era in montagna con il cane da solo», ha raccontato il primo cittadino, fratello di Cicolini, ai microfoni della Rai. «L’lo ha attaccato al». L’è comunque riuscito a mettersi in salvo e a chiedere aiuto. Dopo l’aggressione subìta, il 39enne è stato portato in ospedale nella città di Cles, capoluogo della Val di Non, dove dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Il presidente della ...

Si è ritrovato faccia a faccia con un orso mentre era in compagnia del suo cane lungo un sentiero della Val di Sole , in. L'animale, come ha raccontato il fratello, lo ha morso alla testa e al braccio , costringendolo a ricorrere alle cure dell' ospedale di Cles dove sarà operato per le ferite riportate.

È Alessandro Cicolini, 39 anni, fratello del sindaco di Rabbi Lorenzo Cicolini, la vittima dell'aggressione da parte di un orso avvenuta oggi in Trentino. L'escursionista è comunque riuscito mettersi in salvo e a chiedere aiuto. Cicolini è stato portato in ospedale a Cles, dove probabilmente dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico.