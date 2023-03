Trenta milioni di dollari di Funko Pop andranno distrutti per creare nuovo spazio nei magazzini (Di domenica 5 marzo 2023) Funko Pop distrutti dall’azienda produttrice. Sembra un controsenso ma è questa la decisione presa da Funko per cercare di risolvere il problema di spazio nei magazzini, pieni di action figure rimasti invenduti. Gli oggetti che finiranno in discarica hanno un valore parti a Trenta milioni di dollari. Una soluzione obbligata visti i costi che i ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023)Popdall’azienda produttrice. Sembra un controsenso ma è questa la decisione presa daper cercare di risolvere il problema dinei, pieni di action figure rimasti invenduti. Gli oggetti che finiranno in discarica hanno un valore parti adi. Una soluzione obbligata visti i costi che i ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ArspoeticaK : @lauraboldrini Trenta milioni di euro ora, e 3 miliardi quando avranno fatto cadere Lukashenko. Soldi dei cittadini… - giorgettirobert : @janavel7 i radical.merdix ........tutti chiusi nei privilegi della ZTL sanno solo odiare.........ora hanno la cap… - solagimma : L'Istat calcola in Italia dieci milioni di abitazioni non occupate, quasi il trenta per cento del patrimonio immobi… - chilisummer : @CharmesBukowski @Eppaqitee @heyjude_90 @FernanaBotta @SigRonMo Io francamente non penso che siano davvero necessar… - Rosyfree74 : RT @Sydwerehere: “Io non partirei se fossi disperato perché sono stato educato alla responsabilità e a chiedermi cosa posso fare per il ris… -