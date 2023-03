Trasferimento in un Istituto di Istruzione Superiore: il docente può essere assegnato in una sede qualsiasi dell’Istituto (Di domenica 5 marzo 2023) Il docente trasferito in un IIS non può scegliere la sede di servizio perchè la titolarità è nell'intero Istituto L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 5 marzo 2023) Iltrasferito in un IIS non può scegliere ladi servizio perchè la titolarità è nell'interoL'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Trasferimento in un Istituto di Istruzione Superiore: il docente può essere assegnato in una sede qualsiasi dell’I… - FiorDiDee : RT @Kate27630419: A giorni esce la domanda di trasferimento mobilità docenti per anno scolastico 2023-24. Presenterò richiesta di trasferim… - Kate27630419 : A giorni esce la domanda di trasferimento mobilità docenti per anno scolastico 2023-24. Presenterò richiesta di tra… -