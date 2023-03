Transizione energetica e decarbonizzazione Accordo con la società petrolifera di Abu Dhabi (Di domenica 5 marzo 2023) Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. e. Claudio Descalzi, ad Eni Leggi su quotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. e. Claudio Descalzi, ad Eni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : A #NewDelhi per il vertice dei ministri degli Esteri del #G20. Transizione energetica, trasformazione tecnologica,… - AngeloCiocca : Gli sforzi europei per non inquinare vengono vanificati dagli altri continenti che inquinano tre volte tanto. Perch… - JMGlachant : RT @SimoBenedettini: Min ?@adolfo_urso? a ?@Corriere?: altri Paesi hanno manifestato consenso sulla posizione italiana. L’elettrico è uno d… - SimoBenedettini : Min ?@adolfo_urso? a ?@Corriere?: altri Paesi hanno manifestato consenso sulla posizione italiana. L’elettrico è un… -