Trani e Bisceglie: sequestro di quasi un chilo di cocaina e 57mila euro in contanti, un arresto Guardia di finanza

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nello scorso fine settimana, i Finanzieri della Compagnia Trani, congiuntamente a pattuglie costituite da unità cinofile e Baschi Verdi della Guardia di finanza di Bari, hanno sottoposto a sequestro 900 grammi di cocaina e 57.000,00 euro in contanti, traendo in arresto un soggetto per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. In particolare le Fiamme Gialle, nell'ambito di un dispositivo volto al contrasto ai traffici illeciti predisposto dal Comando Provinciale di Barletta, hanno effettuato un controllo nella città di Trani (BT) nei confronti di un soggetto a bordo di un'autovettura. Grazie al fiuto del cane antidroga Antrax, hanno ...

