Tragedia sul Gran Sasso | Jeep finisce nella scarpata | morti zio e nipote | gravi le fidanzate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 marzo 2023) Ancora sangue sulla strade. Un terribile incidente si è verificato ieri, sabato 4 marzo, in Abbruzzo. A perdere tragicamente la vita zio e. Si tratta del 44enne Giorgio Bellachioma e del 28enne Andrea Cecca. Entrambi originari di Villanova di Guidonia, il terribile incidente che li ha visti protagonisti si è verificato lungo la strada provinciale 43, in zona dei Prati di Tivo, in provincia di Teramo. Lasulla quale viaggiavano – insieme alle loro compagne – è volata giù da unafacendo un volo di 50 metri. A seguito dell’incidente e dopo quasi cinque ore di lavoro ininterrotto e al buio da parte da parte dei vigili del fuoco e degli uomini del soccorso alpino e speleologico Abbruzzo, i corpi di Giorgio Bellachioma e del 28enne Andrea Cecca sono stati estratti dall’auto intorno alla mezzanotte. Vani i soccorsi. In ...