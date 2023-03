Tragedia nel Milanese | donna travolta e uccisa da un treno a Melegnano

(Di domenica 5 marzo 2023) Il tragico incidente in cui unaè statada unalla stazione ferroviaria diè avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 5 marzo 2023. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Per consentire le operazioni di soccorso la circolazione tra Milano e Lodi è stata sospesa. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Alcuni giornali e politici riescono a buttare in polemica una tragedia che ha nomi e cognomi in carcere, ossia gli… - vaticannews_it : Il dolore del #Papa allAngelus per la tragedia in Calabria: 'Fermare i trafficanti. Le acque del Mediterraneo non s… - Agenzia_Ansa : Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis si è scusato con le famiglie delle vittime del disastro ferroviario che… - difesapopolo : “Quando, recatomi sul posto della tragedia, ho visto il barcone che andava sempre più spappolandosi, ho pensato che… - Angelo50177989 : @LiberaAmicone @eziomauro @repubblica Se ci pensi bene , è la più grande tragedia italiana . Solo disastri . Un po… -

... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ...secondo quarto Brindisi mostra già i muscoli e grazie agli strappi in attacco di Lamb e Harrison ...Dopo aver ricordato i giovani universitari morti nella sciagura in Grecia, il Pontefice ancora una volta è tornato sulladi Cutro (70 bare allineate in mattinataPalasport calabrese). ...' Utilizzare ladi Cutro per strumentalizzare la politica migratoria del centrodestra è raccapricciante. Le persone che erano su quella barca avevano il diritto di arrivarenostro Paese in modo sicuro e ...

Studente di 13 anni si accascia a scuola, tragedia nel Palermitano Diretta Sicilia

Villa Collemandina (Lucca), 5 marzo 2023 - Unuomo scomparso dallo scorso mercoledì pomeriggio è stato ritrovato domenica 5 marzo privo di vita nella sua auto precipitata in un dirupo nella zona di ...Papa Francesco, appello all’Angelus: fermate gli scafisti, i viaggi della speranza non si trasformino più in viaggi della morte.