Tragedia a Treviso | con l' auto contro platano | morte due ragazze

(Di domenica 5 marzo 2023) Due, di 17 e 19 anni, sonomentre altri due ragazzi, di 18 e 19 anni, sono rimasti gravemente feriti dopo essersi schiantatiunmentre erano a bordo di un. È successo ieri notte a Motta di Livenza, in provincia di. L', che andava ad alta velocità, sarebbe uscita di strada per poi sbattersil'albero sul lato opposto al senso di marcia. Cause ancora da accertare. Intanto i carabinieri stanno sentendo altri quattro giovani. In base alle ricostruzioni erano a bordo di una Volkswagen Polo e sembra che, insieme ai quattro coinvolti nell'incidente, si stessero recando a trascorrere la serata insieme.

