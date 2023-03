Traffico Roma del 05-03-2023 ore 19:30 (Di domenica 5 marzo 2023) Luceverde Roma me trovati all’ascolto trafficato il raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata esterna tra le uscite di via Pontina e via Tiburtina trafficata anche la carreggiata interna di rallentamenti tra l’uscita in Magliana e Boccea a Roma Nord Traffico in coda sulla via Flaminia tra il raccordo anulare i due punti direzione centro ed anche code sulla via Salaria tra Fidenza e la tangenziale forti rallentamenti sulla tangenziale Tra l’uscita per via Tiburtina e viale di Tor di Quinto direzione Stadio Olimpico Traffico rallentato sulla via Aurelia 3 Aranova il raccordo e a seguire ancora Traffico rallentato tra il raccordo anulare e via Aurelia Antica direzione centro code sulla Roma Fiumicino tra Ponte Galeria e il raccordo anulare e nelle vicinanze di Piazza ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 marzo 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto trafficato il raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata esterna tra le uscite di via Pontina e via Tiburtina trafficata anche la carreggiata interna di rallentamenti tra l’uscita in Magliana e Boccea aNordin coda sulla via Flaminia tra il raccordo anulare i due punti direzione centro ed anche code sulla via Salaria tra Fidenza e la tangenziale forti rallentamenti sulla tangenziale Tra l’uscita per via Tiburtina e viale di Tor di Quinto direzione Stadio Olimpicorallentato sulla via Aurelia 3 Aranova il raccordo e a seguire ancorarallentato tra il raccordo anulare e via Aurelia Antica direzione centro code sullaFiumicino tra Ponte Galeria e il raccordo anulare e nelle vicinanze di Piazza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina sarebbe bello poter manifestare per la pace davanti all’ambasciata ru… - astralmobilita : ??? #SS2 #ViaCassia #incidente risolto traffico scorrevole ? #Roma @WazeLazio #viabiliLAZ - VAIstradeanas : 19:14 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ???#Roma #traffico - Via Flaminia ?????? Code tra Raccordo Anulare e via dei Due Ponti ? Centro #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ???#Roma #traffico - Via Salaria ?????? Code tra Fidene e via del Foro Italico ? Centro #Luceverde #Lazio -