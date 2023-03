Traffico Roma del 05-03-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 marzo 2023) Luceverdetrovati all’ascolto aNordin coda sulla via Flaminia tra il raccordo anulare Due Ponti direzione centro trafficato il raccordo anulare in carreggiata esterna tra l’uscita via Pontina via Casilina è in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina un incidente sulla tangenziale sta provocando forti rallentamenti tra San Lorenzo lo svincolo per via Nomentana direzione Stadio Olimpico rallentamenti anche all’uscita per via Salaria via dei Campi Sportivi sullaFiumicino Siete in coda tra Ponte Galeria l raccordo anulare nelle vicinanze di Piazza Mazzini la polizia locale Segnala la chiusura del tratto di strada in via Sabotino a via Montesanto in via Fulcieri Paolucci de Calboli a causa di un incendio sviluppato in un edificio privato i vigili del fuoco sono sul posto e questa sera ...