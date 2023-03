Traffico Roma del 05-03-2023 ore 16 | 30

(Di domenica 5 marzo 2023) Luceverdevetro Mattia l’ascoltoregolare scorrevole lungo il raccordo anulare non molto ilregistrato sulle strade della città metropolitana diattenzione indiana dove la polizia locale segnala rallentamenti per un incidente avvenuto tra via di Acquafredda e via di Boccea sulla A12-civitavecchia attenzione alla presenza di un incidente avvenuto in prossimità della barriera diOvest in direzione coinvolti un’auto ed un mezzo pesante possibili rallentamenti terminata la mezza maratonaostia sta tornando regolare la circolazione lungo la Cristoforo Colombo rimasta chiusa per l’evento trafficato Lungotevere tra ponte Palatino e Ponte Regina Margherita direzione Flaminio E questa sera all’Olimpico 20:45 la tesi incontro di calcio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina sarebbe bello poter manifestare per la pace davanti all’ambasciata ru… - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via Nazareth ?????? traffico rallentato tra Via di Acquafredda e Via di Boccea ??Possibile chi… - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via del Mare ?????? traffico rallentato altezza via Guido Calza in entrambe le direzioni #Luceverde #Lazio - romaatac1 : @rep_roma Per me ha vinto il traffico. - VAIstradeanas : 13:17 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -

Traffico Roma del 05-03-2023 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "Le parole del Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le Istituzioni. Come Governo le facciamo nostre, continuando a impiegare tutte le forze necessarie per ...Malpensa continua a soffrire la lenta ripresa degli intercontinentali, Fiumicino resta orfano di Alitalia ma vanno al massimo Bari, Napoli, Palermo. Sardegna ...