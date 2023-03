Traffico Roma del 05-03-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ancora Buona domenica in studio Stefano Baiocchi nessuna segnalazione deliano quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare mentre in pieno svolgimento una maratonaOstia 9000 iscritti alla gara che sta impegnando la Cristoforo Colombo l’arrivo alla rotonda di Ostia a ridosso quindi del Litorale Naturalmente la Cristoforo Colombo interdetta al transito dei veicoli per cui molto deldiretto doppia si è riversato sulla via del mare lungo l’ostiense ma proprio Sulla via Ostiense la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente nei pressi di via del risaro ci troviamo in corrispondenza di Vitinia il bene Sono segnalati incolonnamenti nelle due direzioni alle 12 a San Pietro la consueto Angelus con Papa Francesco non si esclude quindi qualche disagio per il...