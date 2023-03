Tra Sampdoria e Salernitana un altro pareggio che non serve a nessuno

(Di domenica 5 marzo 2023) AGI - Dopo le reti inviolate nel 'lunch match' tra Spezia e Verona, anchechiudono il proprio faccia a faccia per la salvezza sullo 0-0. A Marassi va in scena una sfida equilibrata e combattuta, con alcune buone occasioni non sfruttate sia da una parte che dall'altra: un punto a testa che fa sicuramente più comodo alla squadra di Paulo Sousa, che resta a +7 sulla zona retrocessione, mentre gli uomini di Dejan Stankovic restano inchiodati all'ultimo posto con soli 12 punti conquistati. La prima grande occasione del match arriva a ridosso del quarto d'ora a favore dei campani, con Candreva che scappa a tu per tu con Audero dopo un lancio di Kastanos, ma il grande ex della sfida perde il tempo giusto per la battuta facendosi poi murare dal portiere. I blucerchiati rispondono al 23', quando Leris si avventa su una respinta della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZerounoTv : Finisce 0-0 lo scontro salvezza tra Sampdoria e Salernitana - Bertolca10 : Pari a Reti bianche tra Salernitana e Sampdoria nell'unica gara delle 15:00. Paulo Sousa sale a quota 25 punti, men… - messina_oggi : Finisce 0-0 lo scontro salvezza tra Sampdoria e SalernitanaGENOVA (ITALPRESS) - Porte inviolate al Ferraris, finisc… - nestquotidiano : Finisce 0-0 lo scontro salvezza tra Sampdoria e Salernitana - IlModeratoreWeb : Finisce 0-0 lo scontro salvezza tra Sampdoria e Salernitana - -

La 25esima giornata del campionato di Serie A prosegue in questa domenica con altre 4 partite. Il lunch matchSpezia e Verona è finito 0 - 0, stesso risultato nel pomeriggioe Salernitana. Alle 18 è iniziata Inter - Lecce, ora in corso. In serata, alle 20.45 l'atteso big match Roma - Juventus ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Questa giornata era iniziata ...Termina in parità e senza reti il delicato scontro diretto per la salvezzaSpezia ed Hellas ... SAMPADORIA - SALERNITANA 0 - 0(3 - 4 - 2 - 1): Audero 7; Zanoli 6.5, Nuytinck 6 (16'st ...AGI - Dopo le reti inviolate nel 'lunch match'Spezia e Verona , anchee Salernitana chiudono il proprio faccia a faccia per la salvezza sullo 0 - 0. A Marassi va in scena una sfida equilibrata e combattuta , con alcune buone ...

Tra Sampdoria e Salernitana un altro pareggio che non serve a nessuno AGI - Agenzia Italia

Nella giornata di oggi sono andati sin qui in scena due match valevoli per il 25esimo turno di Serie A. A partire dalle 12.30 si sono affrontate al Picco lo Spezia di mister Leonardo Semplici e l’Hell ...Verstappen vince il primo gp in Bahrain. Nel pomeriggio due anticipi a reti inviolate. Gasperini perde due pedine per la gara contro il Napoli. Primo gol in MLS per l'ex difensore della Juve ...