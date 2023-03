Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Tottenham, Stellini: “Non siamo stati pronti a chiudere la partita” - Milannews24_com : #Stellini sulla sconfitta del #Tottenham ??? - sportli26181512 : Tottenham, Stellini: 'Quando siamo in controllo dobbiamo uccidere la partita': Il Tottenham Hotspur, come il Milan,… - MilanNewsit : Tottenham, Stellini: 'Quando siamo in controllo dobbiamo uccidere la partita' - dalla87 : @theboss_1908 Verranno comunque eliminati dal Tottenham di maestro Stellini. -

Le parole di Christian, vice di Antonio Conte al, dopo la sconfitta degli Spurs contro il Wolverhampton Cristian, vice allenatore del, è intervenuto dopo la partita persa per 1 - 0 contro il Wolverhampton. Di seguito le sue parole sulla sconfitta e sul ritorno in panchina di Antonio Conte. ...Commenta per primo In casanon si aspetta altro che il ritorno di Antonio Conte . Ritorno che avverrà domani: il ... A confermarlo pure il vice del leccese, ossia: 'Antonio per noi è ...Il vice allenatore del, Cristian, ha parlato dopo la sconfitta per 1 - 0 contro i Wolves. Ecco le sue parole: 'Penso che la prestazione della squadra sia stata buona, in particolar modo nel primo tempo. ...

Tottenham, Stellini: "Quando siamo in controllo dobbiamo uccidere la partita" Milan News

Stellini: «Ci aspettavamo una reazione, bisogna uccidere le partite…». Le parole del vice-allenatore del Tottenham dopo il k.o. in Premier Cristian Stellini ha parlato ai microfoni del sito del club ...Il Tottenham Hotspur, come il Milan, arriverà all'impegno di Champions League dopo una sconfitta: gli Spurs sono stati sconfitti di misura dal Wolverhampton. Queste le dichiarazioni ...