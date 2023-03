Tottenham, Kane: “Contro il Milan sarà una partita dura” (Di domenica 5 marzo 2023) Harry Kane, attaccante del Tottenham, ha parlato della prossima partita degli Spurs Contro il Milan in Champions League Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 marzo 2023) Harry, attaccante del, ha parlato della prossimadegli Spursilin Champions League

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Tottenham, Kane: “Contro il @acmilan sarà una partita dura” #SempreMilan #Milan #ACMilan - Antoniomag_ : ??Il #Tottenham tiene alto il muro: Harry #Kane non partirà in estate per meno di 100 mln di sterline. L'attaccante… - infoitsport : Mercato estero, Kane parte? La scelta del Tottenham per il suo bomber - CalcioPillole : Mercato estero, #Kane parte? La scelta del #Tottenham per il suo bomber. - Milannews24_com : Tottenham, Kane sul Milan: «Sarà dura, sono una buona squadra» -