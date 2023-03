Torta al limone glassata: ricetta facile senza lievito (Di domenica 5 marzo 2023) Se cercate una tortina al limone, glassata, ma scioglievolissima, di quelle che vi fanno venire l’acquolina in bocca solo a guardarla, non perdetevi questa ricetta francese! Per realizzare la base, non avrete bisogno di lievito. Questo, però, comporta una certa attenzione nella preparazione dell’impasto. Quando lavorate le uova con lo sbattitore, dovete porre massima attenzione in modo da incorporare più aria possibile per garantirvi una resa davvero soffice e golosa. Si tratta di un trucco segreto che vi assicurerà successo e plausi! Offritela alle amiche di sempre, ospiti per un incontro pomeridiano: si sposa divinamente con una tazza di tè. Ma piacerà anche ai piccini per quel suo gusto fresco e rotondo che appaga ogni palato. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro noi iniziamo! Per questa ... Leggi su donnaup (Di domenica 5 marzo 2023) Se cercate una tortina al, ma scioglievolissima, di quelle che vi fanno venire l’acquolina in bocca solo a guardarla, non perdetevi questafrancese! Per realizzare la base, non avrete bisogno di. Questo, però, comporta una certa attenzione nella preparazione dell’impasto. Quando lavorate le uova con lo sbattitore, dovete porre massima attenzione in modo da incorporare più aria possibile per garantirvi una resa davvero soffice e golosa. Si tratta di un trucco segreto che vi assicurerà successo e plausi! Offritela alle amiche di sempre, ospiti per un incontro pomeridiano: si sposa divinamente con una tazza di tè. Ma piacerà anche ai piccini per quel suo gusto fresco e rotondo che appaga ogni palato. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro noi iniziamo! Per questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AiRicette : Torta di mele con crema al limone - - eli_297 : @lorepregliasco Son gusti .. a me piace la torta al limone - lucaluc98453468 : @meikiecakie Pizza Stracotto Polenta, funghi e cinghiale Pane Spaghetti alla chitarra Branzino in crosta di sale In… - lamiabuonaforc2 : TORTA DI ALBUMI con CREMA DI LIMONE ALL'ACQUA super soffice, fresca e profumatissima?? Vi lascio la ricetta:… - agshrv : @lorepregliasco Per me la torta con crema al limone. Non amo il cioccolato in overdose, scusa. ?? -