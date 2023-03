Torino, scontri con feriti al corteo anarchico per Cospito (Di domenica 5 marzo 2023) scontri in strada a Torino per il corteo degli anarchici in supporto ad Alfredo Cospito. La manifestazione ha visto radunarsi un migliaio di persone e presto è degenerata in incidenti con ferimento di alcuni manifestanti e due agenti. In tutto il bilancio parla di 34 persone fermate e 140 identificate. Il corteo è stato punteggiato da fumogeni e bombe carta che sono state lanciate dai manifestanti che hanno anche assaltato numerose vetrine rompendole a colpi di pietra. Il corteo ha marciato al grido di "Fuoco alle galere", "Fuori tutti dal 41 bis" e "Assassini". La polizia ha risposto con i lacrimogeni al lancio di bottiglie e oggetti da parte dei manifestanti. Leggi su panorama (Di domenica 5 marzo 2023)in strada aper ildegli anarchici in supporto ad Alfredo. La manifestazione ha visto radunarsi un migliaio di persone e presto è degenerata in incidenti con ferimento di alcuni manifestanti e due agenti. In tutto il bilancio parla di 34 persone fermate e 140 identificate. Ilè stato punteggiato da fumogeni e bombe carta che sono state lanciate dai manifestanti che hanno anche assaltato numerose vetrine rompendole a colpi di pietra. Ilha marciato al grido di "Fuoco alle galere", "Fuori tutti dal 41 bis" e "Assassini". La polizia ha risposto con i lacrimogeni al lancio di bottiglie e oggetti da parte dei manifestanti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Torino, in azione gli idranti della polizia #scontri #Torino #idrante #localteam - localteamtv : Anarchici, scontri a Torino: alcuni manifestanti vengono fermati dagli agenti #anarchici #alfredocospito #localteam - jjruizujaen : RT @ultimoranet: Caos al corteo per Alfredo Cospito di Torino, scontri fra centinaia di anarchici, arrivati anche dall'estero, e forze dell… - LeDevoteDiMaria : RT @localteamtv: Torino, in azione gli idranti della polizia #scontri #Torino #idrante #localteam - AliceDay520 : RT @SecolodItalia1: Anarchici, gli amici di Cospito mettono a ferro e fuoco Torino: vetrine prese a mazzate, auto distrutte -