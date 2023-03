Torino | Ola Aina e Djidji potrebbero andare via a parametro zero in estate

(Di domenica 5 marzo 2023) Calciomercato: Olalasciare i granata incon i due in scadenza Ilpotrebbe perdere due calciatori in: secondo quanto riportato da Tuttosport, Olalasciare i granata. Doppio addio aquindi, visto che il contratto di entrambi è in scadenza. Per il difensore francese a giocare a suo sfavore è l’età, 31 anni, mentre l’esterno vuole tornare in Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefano_gatto97 : RT @CalcioNews24: Il futuro dei due difensori ?? - CalcioNews24 : Il futuro dei due difensori ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Torino, Ola Aina e Koffi Djidji verso l'addio a fine stagione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Torino, Ola Aina e Koffi Djidji verso l'addio a fine stagione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Torino, Ola Aina e Koffi Djidji verso l'addio a fine stagione -

Commenta per primo Due giocatori possono salutare ila fine stagione.Aina e Koffi Djidji hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno . Per quanto riguarda il difensore francese, riporta Tuttosport , a pesare è la carta d'identità - 31 ...Jovanotti) Anna della porta accanto Apri tutte le porte Un Milione di Piccole Tempeste LaL'...MARZO 2023 - ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT 21 MARZO 2023 - BOLOGNA @ UNIPOL ARENA 23 MARZO 2023 -@...... Apri tutte le porte , LA, L'Allegria , Anna della porta accanto . Oltre a queste, nel ... 18 marzo Roma (Palazzo dello Sport), 21 marzo Bologna (Unipol Arena), 23 marzo(Pala Alpitour), 25 ...

Torino, due giocatori potrebbero salutare a fine anno: Djidji e Ola ... TUTTO mercato WEB

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sia Ola Aina che Koffi Djidji hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno e potrebbero lasciare il Torino. Per il difensore francese l'età inizia ad esser ...TORINO - Nella partita a scacchi in corso tra il tandem Cairo-Vagnati e Juric occorre dare un’occhiata anche ai pezzi in ballo sulle caselle: pedoni, alfieri, torri e cavalli. Per esempio Djidji, non ...