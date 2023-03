Torino | guerriglia urbana al corteo degli anarchici per Cospito | scontri con la polizia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Anarchici a Torino, barricate e lancio di oggetti e bombe carta: fuggi fuggi tra i residenti #anarchici… - Agenzia_Ansa : Anarchici in corteo a Torino, guerriglia urbana al centro della città con lancio di petardi e vetrine dei negozi ro… - localteamtv : Anarchici a Torino, guerriglia a Porta Palazzo, polizia lancia lacrimogeni, manifestanti bottiglie #anarchici… - italmud : RT @DomPer888: Alfredo Cospito guerriglia al corteo di Torino: ' feriti manifestanti e due agenti 5 persone arrestate durante gli scontri e… - SbrizzaClaudio : RT @DomPer888: Alfredo Cospito guerriglia al corteo di Torino: ' feriti manifestanti e due agenti 5 persone arrestate durante gli scontri e… -

- Auto distrutte, vetrine rotte, monumenti imbrattati e cassonetti incendiati. Le forze dell'ordine hanno risposto con cariche di alleggerimento. Decine di persone denunciate, 4 rischiano ...... per allontanare i manifestanti lontano dal centro di, dopo scene daurbana. In tarda serata poi un gruppo di manifestanti si è chiuso nell'edificio che ospita una emittente ...... per allontanare i manifestanti lontano dal centro di, dopo scene daurbana. Tra i manifestanti l'unico a prendere la parola è il veterano Pasquale Valitutti, di 76 anni: 'Se ...

Alfredo Cospito, guerriglia al corteo di Torino: feriti manifestanti e due agenti TGCOM

I dimostranti hanno tentato di accendere un fuoco con bancali in legno, lanciato petardi lungo il percorso e preso a martellate le vetrate di un istituto bancario Prosegue a Torino il corteo degli ...Disordini e decine di fermi, due agenti di polizia feriti, 160 persone identificate, 11 fogli di via in corso di notificazione a Torino dove centinaia di anarchici, arrivati anche dall'estero, ...