Torino devastata dagli anarchici | tutti zitti a sinistra Foti | “Contava solo la passerella antifascista”

(Di domenica 5 marzo 2023) “Alfredo non deve morire, se muore gliela faremo pagare”, scandivano ieri pomeriggio dai megafoni i teppisti rossi. Intanto devastavano, assalivano agenti di polizia, lanciavano petardi e mazze ferrate contro le vetrine, travisati con passamontagna e armati di scudi di plexiglas, fumogeni, bombe carta finite su auto andate in fiamme e cassonetti distrutti. Gli, mentre lamanifestava a Firenze contro una rissa tra ragazzini nel nome dell’antifascismo, hanno dato dimostrazione di come sia davvero la violenza politica e che livello di allarme sociale possa generare, mettendo a ferro e a fuoco. Ma qualcuno, a, se n’è accorto? No, erano troppo impegnati ad abbracciarsi a Firenze per fare fronte contro i nuovi fascismi, che stannonelle loro ...

Circa cinquecento persone al corteo per l'anarchico in sciopero della fame al 41 bis. Atti vandalici nelle vie del centro, tra vetrine e spaccate e segnali stradali divelti. Due agenti subiscono lesio ...Il giorno dopo il corteo degli anarchici Torino conta i danni: in particolare nella zona ... Chissà quando questo prenderà provvedimenti contro tutto questo, una vergogna! Una città devastata, mi ...