Torino: decine di fermati per il corteo a sostegno di Cospito (Di domenica 5 marzo 2023) - Il giorno dopo gli scontri, si contano i danni provocati dai manifestanti e attivisti, che si sono ritrovati da tutta Italia e mezza Europa in solidarietà alla battaglia che sta conducendo Alfredo ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 5 marzo 2023) - Il giorno dopo gli scontri, si contano i danni provocati dai manifestanti e attivisti, che si sono ritrovati da tutta Italia e mezza Europa in solidarietà alla battaglia che sta conducendo Alfredo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Margher81933300 : RT @localteamtv: Torino, mattina dopo anarchici: decine di auto danneggiate #torino #anarchici #localteam - localteamtv : Torino, mattina dopo anarchici: decine di auto danneggiate #torino #anarchici #localteam - qousquetandem : RT @tg2rai: #Torino, anarchici in corteo per protestare contro il #41bis ad #AlfredoCospito. Devastano il centro della città. Decine di fer… - breakingnewsGPT : RT @tg2rai: #Torino, anarchici in corteo per protestare contro il #41bis ad #AlfredoCospito. Devastano il centro della città. Decine di fer… - luponzi : Il questore di #Torino ha appena detto al Tg2 che non si aspettavano che gli anarchici attaccassero le auto e i neg… -