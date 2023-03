Torino, corteo degli anarchici: guerriglia a Porta Palazzo con la polizia. Lanci di lacrimogeni e idrante (Di domenica 5 marzo 2023) Durante il corteo degli anarchici a Torino c’è stata guerriglia a Porta Palazzo e nelle zone adiacenti tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Sono state Lanciate bombe carta, lacrimogeni ed è stato utilizzato l’idrante. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Durante ilc’è statae nelle zone adiacenti tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Sono stateate bombe carta,ed è stato utilizzato l’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

