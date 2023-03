TOP10 SETTIMANA: FIORI SOPRA L’INFERNO IN VETTA, POI C’È POSTA PER TE, MALE SEI DONNE (Di domenica 5 marzo 2023) Nuovo appuntamento con TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA da domenica 26 a sabato 4 marzo 2023. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Rai1 FIORI SOPRA L’INFERNO 4.834.000 #2 Canale 5 C’è POSTA per Te 4.556.000 #3 Rai1 Che Dio Ci Aiuti 4.203.000 #4 Rai1 Resta Con Me 3.830.000 #5 Rai1 The Voice Senior 3.644.000 #6 Rai1 The Voice Kids 3.589.000 #7 Canale 5 Buongiorno, Mamma! (ma) 3.109.000 #8 Canale 5 Grande Fratello Vip (lu) 2.899.000 #9 Canale 5 Buongiorno, Mamma! (ve) 2.867.000 #10 Rai1 Sei DONNE 2.776.000 Leggi su bubinoblog (Di domenica 5 marzo 2023) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 26 a sabato 4 marzo 2023. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Rai14.834.000 #2 Canale 5 C’èper Te 4.556.000 #3 Rai1 Che Dio Ci Aiuti 4.203.000 #4 Rai1 Resta Con Me 3.830.000 #5 Rai1 The Voice Senior 3.644.000 #6 Rai1 The Voice Kids 3.589.000 #7 Canale 5 Buongiorno, Mamma! (ma) 3.109.000 #8 Canale 5 Grande Fratello Vip (lu) 2.899.000 #9 Canale 5 Buongiorno, Mamma! (ve) 2.867.000 #10 Rai1 Sei2.776.000

