Tiziano Ferro incontra le gemelle puteolane a C'è Posta per Te (Di domenica 5 marzo 2023) L'ottava puntata di C'è Posta per Te, registrata prima della scomparsa di Maurizio Costanzo, è andata in onda stasera ed ha visto la partecipazione di Tiziano Ferro. Il cantante, su richiesta del nostro concittadino Massimo Cavaliere, ha voluto incontrare le figlie di Massimo, le gemelle Antonella e Federica, sue fan da quando erano piccole.

