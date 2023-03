Tiziano Ferro incontra le gemelle Cavaliere a C’è Posta per Te

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - fanpage : Tiziano Ferro in una lunga intervista ha parlato della possibilità di tornare a vivere in Italia: “Siamo indietro… - WittyTV : La storia di un regalo e un ospite speciale QUESTA SERA a #CePostaPerTe: Tiziano Ferro! ?? @TizianoFerro - mortomaii : RT @fanpage: “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce dedica di Tiz… - livelifeVale : RT @CePostaPerTeOff: Oltre 20 milioni di album venduti in tutto il mondo, duetti internazionali e collaborazioni prestigiose, un artista un… -

Ospiti del people show di questa sera:e Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson della serie cult Mare fuori . Nonostante la puntata di questa sera sia stata registrata prima ...Tra tutti i messaggi spicca, però, in queste ultime ore, quello di, protagonista di una sorpresa nella puntata di C'è Posta per te di stasera . Ecco cosa ha scritto l'amatissimo ...Le parole di sostegno di, ospite a C'è Posta per Te. " Abbiamo registrato questa puntata tempo fa . Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato , cara Maria.

Tiziano Ferro è stato ospite della puntata di C’è Posta per te nella puntata del 4 marzo. Massimo lo ha chiamato per fare una sorpresa alle figlie Antonella e Federica, sue fan, che da poco hanno pers ...Massimo da Licola, in provincia di Napoli si rivolge a C'è posta per te per le sue due figlie, ospite della sorpresa Tiziano Ferro ...