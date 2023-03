Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - WittyTV : Lettere fatte di mille sogni! ? Nel backstage dell’ottava puntata di #CePostaPerTe Tiziano Ferro ci ha raccontato d… - WittyTV : La storia di un regalo e un ospite speciale QUESTA SERA a #CePostaPerTe: Tiziano Ferro! ?? @TizianoFerro - leggoit : Tiziano Ferro a C'è posta per te, la dolce dedica a Maria De Filippi: «Sarà come abbracciarti più forte» - ____centoundici : RT @WittyTV: Lettere fatte di mille sogni! ? Nel backstage dell’ottava puntata di #CePostaPerTe Tiziano Ferro ci ha raccontato di quanto si… -

e la dolce dedica a Maria De Filippi poche ore prima del suo ritorno in tv. Ieri sera è tornato C'è Posta per te . Il programma condotto da Maria de Filippi non era più andato in onda ...Sabato 4 marzo è tornato in onda in prima serata 'C'è posta per te', con la puntata - sospesa la settimana scorsa per il lutto - che ospitae Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan ...Emozione e anche tante lacrime nell'ultima puntata di 'C'è Posta per Te' andata in onda sabato 4 marzo su Canale 5. Tra gli ospitiche chiamato in causa da papà Massimo ha fatto una sorpresa a due giovani sorelle di Pozzuoli che da quasi un anno hanno perso la loro mamma. Un momento molto commovente, tenero, tra un ...

Il talent show di Canale 5 torna in onda domani pomeriggio, con una puntata registrata prima della scomparsa di Costanzo Dopo il dolore per la perdita del… Leggi ...Intervistato da La Repubblica, il noto cantante Tiziano Ferro non nasconde che sta passando un periodo di grande gioia. I suoi piccoli Margherita e Andres ...