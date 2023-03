Tirreno-Adriatico 2023: la startlist e chi parteciperà. Presenti Ganna, van Aert, Roglic e Ciccone (Di domenica 5 marzo 2023) Da Wout van Aert a Mathieu van der Poel, passando per Primoz Roglic, che si è aggiunto all’ultimo secondo, fino ad arrivare all’uomo del momento, Tom Pidcock, strepitoso vincitore della Strade Bianche. La Parigi-Nizza sarà sicuramente spettacolare, con la sfida Pogacar-Vingegaard, ma la Tirreno-Adriatico a livello di startlist ha poco da invidiare. Nella Corsa dei due Mari spazio per tantissimi italiani: da Filippo Ganna a Damiano Caruso, fino a Giulio Ciccone. Ovviamente l’obiettivo quello di trovare delle vittorie parziali. Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti completo. startlist Tirreno-Adriatico 2023 AG2R CITROËN TEAM ? COSNEFROY Benoît GALL Felix O’CONNOR Ben PARET-PEINTRE Valentin PETERS ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Da Wout vana Mathieu van der Poel, passando per Primoz, che si è aggiunto all’ultimo secondo, fino ad arrivare all’uomo del momento, Tom Pidcock, strepitoso vincitore della Strade Bianche. La Parigi-Nizza sarà sicuramente spettacolare, con la sfida Pogacar-Vingegaard, ma laa livello diha poco da invidiare. Nella Corsa dei due Mari spazio per tantissimi italiani: da Filippoa Damiano Caruso, fino a Giulio. Ovviamente l’obiettivo quello di trovare delle vittorie parziali. Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti completo.AG2R CITROËN TEAM ? COSNEFROY Benoît GALL Felix O’CONNOR Ben PARET-PEINTRE Valentin PETERS ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefanozana : RT @mircomaestri9: Un po' di Strade Bianche ??! ?? Tirreno - Adriatico @EoloKometaTeam ?? @maurizioborserini ?? @sprintcycling #paperino htt… - DavideGabriell7 : Ho proposto di fare un tunnel sotterraneo che attraversi l'italiano e colleghi l'adriatico con il tirreno; l'acqua… - luisgiro1 : RT @TirrenAdriatico: ??????? FULL GAAAAAAS ?? Siete pronti alla Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023? ??????? FULL GAAAAAAS ?? Are you ready for the… - Fanta_Cycling : ????Hai già formato la squadra per la Tirreno-Adriatico League? Ci sono splendidi regali che ti aspettano????: Scopri i… - mircomaestri9 : Un po' di Strade Bianche ??! ?? Tirreno - Adriatico @EoloKometaTeam ?? @maurizioborserini ?? @sprintcycling #paperino -