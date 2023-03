Tirreno-Adriatico 2023, Domenico Pozzovivo non ci sarà: tesseramento con la Israel bloccato dall’Uci (Di domenica 5 marzo 2023) Domenico Pozzovivo non sarà al via della Tirreno-Adriatico. Il corridore lucano aveva trovato un accordo negli scorsi giorni con la Israel-Premier Tech, squadra in cui milita tra gli altri anche Chris Froome, dopo un inverno passato ‘in panchina’ ad aspettare l’occasione giusta. A bloccare il corridore lucano è la burocrazia. Secondo quanto riferito dall’Uci, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tesseramento di Pozzovivo sarebbe avvenuto al di fuori della consueta finestra di mercato, rendendo dunque non legale il suo contratto, almeno per la gara che comincerà domani con la cronometro a Lido di Camaiore. Ora c’è da capire se questo contrattempo può impedire il tesseramento definitivo di ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023)nonal via della. Il corridore lucano aveva trovato un accordo negli scorsi giorni con la-Premier Tech, squadra in cui milita tra gli altri anche Chris Froome, dopo un inverno passato ‘in panchina’ ad aspettare l’occasione giusta. A bloccare il corridore lucano è la burocrazia. Secondo quanto riferito, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ildisarebbe avvenuto al di fuori della consueta finestra di mercato, rendendo dunque non legale il suo contratto, almeno per la gara che comincerà domani con la cronometro a Lido di Camaiore. Ora c’è da capire se questo contrattempo può impedire ildefinitivo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Tirreno-Adriatico 2023, niente Domenico Pozzovivo: tesseramento con la Israel bloccato dall’Uci - - umbriajournal_ : Tirreno-Adriatico, adottati alcuni provvedimenti - Fanta_Cycling : @TirrenAdriatico ?? Tutto quello che devi sapere per schierare la tua formazione al Fantacycling ?????… - ciencio_tpw : RT @lageloni: Che cosa pensa che accada in quei quindici, venti giorni in cui c'è una nave che invece di salvare vite fa su e giù per il Ti… - ilGiunco : La #Tirreno-Adriatico passa da #Paganico: attenzione a divieti di sosta, strade chiuse e trasporti -… -