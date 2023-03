Tiro Mancini di Mou ad Allegri, 3 pali della Juve: la Roma vince 1-0 ed è 4ª, bianconeri a -12 dalla Champions (Di domenica 5 marzo 2023) Il big match della 25esima giornata di Serie A, in attesa delle gare del lunedì, è andato in scena questa sera nel posticipo delle... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023) Il big match25esima giornata di Serie A, in attesa delle gare del lunedì, è andato in scena questa sera nel posticipo delle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gigi55509501 : RT @dariopelle3: In #Roma- #Juventus i ?? soccombono all'Olimpico in conseguenza a una partita brutta e sbloccata da un tiro di #Mancini da… - dariopelle3 : In #Roma- #Juventus i ?? soccombono all'Olimpico in conseguenza a una partita brutta e sbloccata da un tiro di… - Agenzia_Ansa : Roma-Juventus 1-0. Decide un gran tiro dal limite di Mancini. Si ferma la Juventus dopo quattro vittorie consecutiv… - w_o_h_ivan_ : @paumatteo00 Ma vai a cagare . Tre pali .. voi un tiro .. e quel coglione di Mancini e ‘ un clown . Ti ricordo che… - LorenzoRubino9 : Tra le diverse sconfitte stagionali, quella di stasera è sicuramente quella più immeritata. Risolta da un tiro da f… -