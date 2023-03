Tifo e politica, in Turchia curve pericolose per Erdogan (Di domenica 5 marzo 2023) AGI - Domenica 26 febbraio, Vodafone Arena di Istanbul: il Besiktas ospita l'Antalyaspor, la squadra della provincia turca devastata dal sisma del 6 febbraio, e i Tifosi riversano sul campo una pioggia di peluche e sciarpe in solidarietà con le popolazioni terremotate. Poi scandiscono cori contro il presidente turco, Recep Erdogan, chiedendo le dimissioni del governo. È solo l'ultimo esempio di come gli stadi turchi si siano trasformati in una delle poche arene di dissenso contro il 'Sultano', che a metà maggio è atteso da elezioni politiche e presidenziali in cui rischia la prima vera sconfitta in un ventennio di potere. Vodafone Park'ta güzel görüntüler.pic.twitter.com/ahWaEuYb0c — Parçala Galatasaray (@ParcalaAslanim) February 26, 2023 Il crescente dissenso interno, amplificato dalle contestazioni per la pessima gestione dei soccorsi e ... Leggi su agi (Di domenica 5 marzo 2023) AGI - Domenica 26 febbraio, Vodafone Arena di Istanbul: il Besiktas ospita l'Antalyaspor, la squadra della provincia turca devastata dal sisma del 6 febbraio, e isi riversano sul campo una pioggia di peluche e sciarpe in solidarietà con le popolazioni terremotate. Poi scandiscono cori contro il presidente turco, Recep, chiedendo le dimissioni del governo. È solo l'ultimo esempio di come gli stadi turchi si siano trasformati in una delle poche arene di dissenso contro il 'Sultano', che a metà maggio è atteso da elezioni politiche e presidenziali in cui rischia la prima vera sconfitta in un ventennio di potere. Vodafone Park'ta güzel görüntüler.pic.twitter.com/ahWaEuYb0c — Parçala Galatasaray (@ParcalaAslanim) February 26, 2023 Il crescente dissenso interno, amplificato dalle contestazioni per la pessima gestione dei soccorsi e ...

