The Flash | il film con Ezra Miller include Grant Gustin in un' immagine promozionale

In una guida ai film pubblicata da Reddit compare il Flash di Ezra Miller affiancato da quella di The CW di Grant Gustin, che potrebbe fare un cameo nel film così come il collega lo fece in 'Crisis on Infinite Earth'. Il Flash di Grant Gustin è apparso in un'immagine promozionale dedicata al film The Flash, scatenando le speculazioni sulla presenza dell'attore di The CW nel film con protagonista Ezra Miller. Dopo quasi un decennio in televisione nei panni di Barry Allen/Flash, Gustin è pronto per l'ultima corsa con l'imminente nona stagione della serie CW ...

