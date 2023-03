"Terroristi di piazza". Ma gli anarchici piagnucolano: "E' guerra sociale" (Di domenica 5 marzo 2023) Hanno messo a ferro e fuoco Torino per ore con bombe e pietre ma si lamentano per i lacrimogeni lanciati dalla polizia: ecco la nuova anarchia vittimistica Leggi su ilgiornale (Di domenica 5 marzo 2023) Hanno messo a ferro e fuoco Torino per ore con bombe e pietre ma si lamentano per i lacrimogeni lanciati dalla polizia: ecco la nuova anarchia vittimistica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... g69landi : @emanuelefiano Avete sbagliato piazza, i terroristi erano a #Torino #anarchici #comunisti @pdnetwork @PBerizzi… - AlexEsse6 : @ellyesse La vostra piazza è quella di #Torino. Anarchici violenti. Terroristi!! - ClaudioCapora10 : @peppeprovenzano Una bellissima piazza! Negozi vandalizzati, poliziotti feriti, gente che inneggia ai terroristi e… - VendutoCorrotto : RT @BMastrotta: Altra perla televisiva con Cazzola che augurava le bombe in piazza per i 'terroristi' novax alla Bava Beccaris https://t.co… - Tizio8020 : RT @BMastrotta: Altra perla televisiva con Cazzola che augurava le bombe in piazza per i 'terroristi' novax alla Bava Beccaris https://t.co… -

Giustizia e politica in Perù e Brasile ... accusato dal Congresso di aver tentato un colpo di stato, le proteste di piazza dei suoi ... in quanto si spinge a "dichiarare guerra" ai manifestanti, che chiama "nemici della patria e terroristi". ... ISRAELE. Tel Aviv in piazza contro la riforma giudiziaria In questo contesto, in prima lettura è stato approvato un disegno di legge sulla pena di morte per i terroristi. Allo stesso tempo, secondo l'attuale formulazione della legge, l'esecuzione ... In Israele continuate proteste contro riforma Netanyahu Ad Huwara c'e' stato un 'pogrom' da parte di terroristi. Come può paragonarli a soldati israeliani d'elite e piloti, veterani, medici e studenti scesi in piazza oggi in protesta. Questa è la gente ... ... accusato dal Congresso di aver tentato un colpo di stato, le proteste didei suoi ... in quanto si spinge a "dichiarare guerra" ai manifestanti, che chiama "nemici della patria e". ...In questo contesto, in prima lettura è stato approvato un disegno di legge sulla pena di morte per i. Allo stesso tempo, secondo l'attuale formulazione della legge, l'esecuzione ...Ad Huwara c'e' stato un 'pogrom' da parte di. Come può paragonarli a soldati israeliani d'elite e piloti, veterani, medici e studenti scesi inoggi in protesta. Questa è la gente ... I sindacati di polizia chiedono l'introduzione del reato di "terrorismo ... L'INDIPENDENTE Minaccia fascista immaginaria, violenze anarchiche vere Schlein e Conte marciano contro un minaccia inesistente, gli anarchici devastano Torino in nome di Cospito. Il legame tra le due piazze e i silenzi colpevoli della sinistra ... A Israele proteste contro il governo Netanyahu Per il nono sabato consecutivo la protesta contro la riforma giudiziaria del governo di Benyamin Netanyahu ha riempito, al grido di «democrazia, democrazia» le piazze di oltre 90 località di Israele. Schlein e Conte marciano contro un minaccia inesistente, gli anarchici devastano Torino in nome di Cospito. Il legame tra le due piazze e i silenzi colpevoli della sinistra ...Per il nono sabato consecutivo la protesta contro la riforma giudiziaria del governo di Benyamin Netanyahu ha riempito, al grido di «democrazia, democrazia» le piazze di oltre 90 località di Israele.