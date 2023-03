Terribile schianto nella notte, morte due ragazze di 17 e 19 anni: feriti altri due giovanissimi (Di domenica 5 marzo 2023) Due giovani decedute e due feriti: è il bilancio del tragico incidente avvenuto sabato notte tre Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso. Una Bmw 420 guidata da un giovane di Pordenone, rimasto ferito, è finita contro un platano. Sul posto è arrivato il personale medico del Suem 118, l’elisoccorso, i Vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri di Conegliano. A perdere la vita una 19enne e una 17enne. Oltre al conducente, è rimasto ferito anche un altro ragazzo. Drammatica la scena che si è presenta ai soccorritori. Sul posto sono giunti medico e infermieri del Suem 118, le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie della Compagnia Carabinieri di Conegliano per i soccorsi e svolgere i rilievi di legge di questa doppia tragedia. Scrive Today come saranno acquisiti gli esami tossicologici del guidatore del veicolo su cui viaggiavano le due ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 marzo 2023) Due giovani decedute e due: è il bilancio del tragico incidente avvenuto sabatotre Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso. Una Bmw 420 guidata da un giovane di Pordenone, rimasto ferito, è finita contro un platano. Sul posto è arrivato il personale medico del Suem 118, l’elisoccorso, i Vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri di Conegliano. A perdere la vita una 19enne e una 17enne. Oltre al conducente, è rimasto ferito anche un altro ragazzo. Drammatica la scena che si è presenta ai soccorritori. Sul posto sono giunti medico e infermieri del Suem 118, le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie della Compagnia Carabinieri di Conegliano per i soccorsi e svolgere i rilievi di legge di questa doppia tragedia. Scrive Today come saranno acquisiti gli esami tossicologici del guidatore del veicolo su cui viaggiavano le due ...

