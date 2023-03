Terremoto Siria e Turchia, Cristiano Ronaldo invia aereo con beni di prima necessità (Di domenica 5 marzo 2023) Situazione ancora drammatica in Turchia e Siria dopo il Terremoto di qualche settimana fa. Cristiano Ronaldo, secondo quanto riporta il Daily Mail, si è mobilitato per aiutare le popolazioni vittime del tremendo sisma. Il portoghese ha inviato un aereo carico di aiuti umanitari. beni di prima necessità quali pacchi alimentari, coperte, tende e medicinali. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Situazione ancora drammatica indopo ildi qualche settimana fa., secondo quanto riporta il Daily Mail, si è mobilitato per aiutare le popolazioni vittime del tremendo sisma. Il portoghese hato uncarico di aiuti umanitari.diquali pacchi alimentari, coperte, tende e medicinali. SportFace.

