Terra Amara, anticipazioni 6-11 marzo 2023: Yilmaz soccorre Zuleyha

Un grande equivoco genererà una serie di nuove dinamiche nelle vicende di Terra Amara in onda su Canale 5. Negli episodi della serie turca in onda dal 6 all'11 marzo 2023, Yilmaz soccorrerà Zuleyha e Hunkar si convincerà erroneamente che i due avessero organizzato una fuga con il piccolo Adnan. Nel frattempo, la Yaman minaccerà Sermin affinché ritratti la testimonianza contro Demir.

Terra Amara, anticipazioni 6-11 marzo 2023: Gaffur viene rapinato e chiede aiuto ad Hatip

In casa Yaman sembrerà andare tutto a rotoli con Demir in prigione e Hunkar che faticherà a fidarsi di Zuleyha.

