Ternana-Benevento oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2022 2023

Ecco la data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Benevento, match del Libero Liberati valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa, dopo il pareggio a reti bianche colto in casa del Palermo, sperano di tornare a conquistare i tre punti per rilanciarsi in ottica playoff. I giallorossi, dal canto loro, dopo l'ennesima sconfitta incassata contro il Sudtirol, hanno un disperato bisogno di rialzare la testa per uscire dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 marzo alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

