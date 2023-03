Ternana-Benevento | le pagelle | Paleari delude ancora Sui calci piazzati errori imbarazzanti

Leggi su anteprima24

(Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTerni – Il colleziona il decimo pareggio del suo campionato impattando 2-2 a Terni. Ledei giallorossi:4: Due gol su cui ha ampie responsabilità. L’area piccola dovrebbe essere il suo fortino, gli avversari invece la invadono facilmente. Per il resto deve ringraziare i ‘legni’. Letizia 6: Stellone lo schiera nella difesa a tre arretrandone il raggio d’azione. Primo tempo sottotono anche per lui, ma bene nel momento più caldo della partita. Leverbe 6: Al netto delle defaillance di reparto, equamente distribuite tra gli interpreti difensivi, gioca una buona partita sul piano della reattività e della concentrazione. Tosca 6: Concreto negli interventi, tenta la strada dell’impostazione con lanci lunghi che si perdono però nel deserto. Foulon 5: In fase di spinta è inoffensivo, nell’ultima mezzora trema più ...